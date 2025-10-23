Tre giorni di sconti al 70% per il tuo sonno: a Reggio il nuovo store Materassi & Materassi

Reggio Calabria accoglie con entusiasmo l’arrivo di un nuovo punto di riferimento per il benessere del sonno. Materassi & Materassi inaugura il suo nuovo store in via Italia n.1 a Santa Caterina, un’esperienza dedicata al riposo di qualità, pensata per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie notti.

Dal 24 al 26 ottobre, in occasione dell’inaugurazione, il negozio sarà protagonista di una tre giorni speciale, con sconti fino al 70% su una vasta selezione di prodotti. Un’occasione imperdibile per scoprire un mondo interamente dedicato al riposo, dove tecnologia e comfort si uniscono per offrire soluzioni all’avanguardia.

Il nuovo punto vendita reggino del franchising noto in tutta Italia rappresenta il concetto più evoluto di riposo, con una gamma completa di materassi e accessori studiati per ogni tipo di esigenza.

Materassi & Materassi, una soluzione per ogni esigenza

La mission di Materassi & Materassi è chiara: migliorare la qualità della vita di chi sceglie i suoi prodotti. E lo fa con soluzioni personalizzate.

Per chi soffre di dolori alla schiena, i materassi ortopedici offrono un supporto adeguato, mentre per chi tende a sudare durante la notte, sono disponibili guanciali traspiranti e freschi. Ogni prodotto è pensato per adattarsi perfettamente alle necessità di ogni singolo cliente.

Prezzi accessibili per un sonno di qualità

Non solo innovazione e qualità, ma anche attenzione al budget. Il nuovo concept del negozio di Materassi & Materassi si distingue per la sua politica dei prezzi, che offre prodotti di altissimo livello a costi accessibili. La convinzione che tutti meritano un sonno rigenerante ha spinto l’azienda a proporre soluzioni per ogni tipo di tasca, senza mai compromettere la qualità.

Un brand con oltre 50 anni di esperienza

Materassi & Materassi arriva a Reggio portando con sé il proprio bagaglio di esperienza nel settore del riposo. Da oltre 50 anni, l’azienda è leader nella produzione e vendita di materassi, guanciali e accessori, con una solida reputazione basata sulla soddisfazione del cliente.

Sconti fino al 70%

Durante la tre giorni di inaugurazione, i reggini avranno la possibilità di approfittare di offerte straordinarie e di scoprire il mondo del riposo targato Materassi & Materassi. Con uno sconto del 70%, sarò possibile regalarsi il sonno che ognuno di noi merita, senza rinunciare alla qualità.

Un materasso può trasformare il riposo e migliorare la vita.

Maggiori informazioni

Via Italia n.1, Santa Caterina, Reggio Calabria

Dal 24 al 26 ottobre: una tre giorni di sconti imperdibili!

Visita il sito o chiama al numero 09651970613.