A Reggio apre la nuova sede ‘Water Fast Medical Srl’: depuratori e servizi su misura

L’acqua è parte della vita quotidiana. La usiamo per bere, cucinare, lavorare. Eppure spesso non conosciamo davvero la sua qualità. In molte case e attività nasce il bisogno di sistemi che garantiscano sicurezza, purezza e continuità. È in questo contesto che opera Water Fast Medical Srl, realtà specializzata nella depurazione a livello domestico e professionale.

L’azienda apre ora una nuova sede a Reggio Calabria, in via Possidonea 50/50A, nel pieno centro cittadino. L’inaugurazione si terrà sabato 29 novembre alle 16:30, un appuntamento aperto ai cittadini interessati a conoscere più da vicino tecnologie, servizi e consulenti.

Water Fast Medical è una S.r.l. con sede a Milano, presente da anni in Italia. L’apertura di una sede più ampia in città risponde alla crescente richiesta di soluzioni affidabili per il trattamento dell’acqua. L’azienda interviene a 360 gradi: impianti domestici, depurazione per attività commerciali, addolcitori, lampade UV per la sterilizzazione e assistenza tecnica qualificata.

Il lavoro si svolge sia in sede sia casa per casa. I consulenti effettuano analisi dell’acqua gratuite, senza obbligo d’acquisto. Un servizio utile per valutare le reali necessità e capire quale impianto può migliorare la qualità dell’acqua utilizzata ogni giorno.

Uno dei punti di forza è l’assistenza post-vendita. Ogni impianto è coperto da 20 anni di assistenza gratuita, che comprende anche lo spostamento dell’apparecchio, ad esempio verso la casa al mare durante l’estate. Interventi sempre eseguiti da tecnici specializzati e senza costi per il cliente.

Il team di Water Fast Medical offre anche supporto a chi possiede impianti di altre marche, con cambio filtri, manutenzioni e controlli periodici. Un servizio pensato per chi desidera continuità, sicurezza e tempi rapidi.

L’apertura in via Possidonea rappresenta un investimento sul territorio e un segnale di vicinanza ai reggini. Un punto di riferimento stabile per chi vuole migliorare la qualità dell’acqua in casa o nella propria attività.

Negli anni, Water Fast Medical Srl ha raccolto feedback positivi e numerose recensioni su Google, segno di un rapporto solido con i clienti e di una fiducia costruita nel tempo.

L’azienda invita la città a partecipare all’inaugurazione del 29 novembre alle 16:30. Un’occasione per incontrare da vicino chi ogni giorno lavora per garantire acqua più pulita, sicura e controllata.