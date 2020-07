Nuova piazza per Tremulini. Falcomatà: 'I lavori nei cortili non finiscono qui' - FOTO

La nuova piazza di Tremulini da oggi, 20 luglio 2020, è aperta al pubblico. Inaugurata nel pomeriggio, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, la nuovissima area presente all’interno degli isolati 87-88 torna a fiorire.

"Inauguriamo dopo il Covid e vediamo questa piazza come un simbolo di speranza, di ripartenza - ha spiegato il primo cittadino ai reggini intervenuti per l'occasione. Dopo quella clausura forzata di 3 mesi, poter vivere degli spazi pubblici e condividerli con gli altri cittadini significa davvero ripartire nel migliore dei modi".

I reggini, in particolar modo i residenti del quartiere, sono intervenuti numerosi al taglio del nastro. Tutti muniti di mascherina hanno assistito all'inizio di un nuovo capitolo per uno dei quartieri storici di Reggio Calabria.

"Ringrazio il consigliere Misefari - afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà. Nella stesura del progetto "15 agorà per 15 quartieri" ha suggerito questo spazio per la riqualificazione. Ringrazio ovviamente l'assessore Muraca così come la ditta Iaria che, non solo ha operato al meglio, ma anche svolto tutto il lavoro in tempi celeri. Sicuramente senza il Covid saremmo riusciti ad inaugurare prima".