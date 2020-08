La ruota panoramica torna a girare. Montenero: 'Attrazione turistica per tutta la provincia'

"Ripartiamo da Reggio Calabria dopo circa 6 mesi".

Sono queste le parole di Ivan Montenero, gestore della magnifica ruota panoramica da poco tornata a Reggio Calabria. L'attrazione turistica itinerante che, durante l'anno fa tappa in diverse città d'Italia, nel 2020, è stata ferma un po' più del previsto.

"Abbiamo avuto un periodo di stop superiore a quello che abituale perchè dopo le feste natalizie ci siamo fermati, non sapendo cosa sarebbe successo dopo e che, quindi, la 'pausa' si sarebbe protratta fino alla prima metà del nuovo anno".

Non è un caso se i gestori hanno scelto proprio la città dello Stretto per far ripartire la loro attività:

"Lo abbiamo detto più volte, abbiamo deciso di ripartire da qui e ne siamo lieti perchè Reggio Calabria ci è rimasta nel cuore. La location è stupenda e l'amministrazione non ha mai smesso di essere in contatto con noi. Avere una simile attrazione in città, in questo particolare momento in cui l'emergenza sanitaria non è ancora conclusa, diviene ancora più importante.

Prima di partire verso Reggio abbiamo dovuto fare, per forza di cose, un ragionamento imprenditoriale. 'Vale davvero la pena ripartire?'. Siamo certi che tanti imprenditori si siano trovati di fronte a questo quesito dopo la fine del lockdown. Le spese ci sono ed anche ingenti. Abbiamo scelto però di muoverci, avevamo bisogno di 'normalità' e volevamo donarla anche a chi ci verrà a trovare. Questo è lo stesso fine dell'amministrazione di Reggio, dare un segno di ripartenza ed una marcia in più a reggini e turisti".

A partire da oggi, lunedì 3 agosto, la ruota panoramica, posizionata lì dove era già stata lo scorso anno, torna ad essere attiva e lo sarà fino alla fine della stagione estiva.