Inaugurata la nuova sede dei dem a Palmi. Ciappina: ‘Luogo aperto a tutti’

Inaugurata sabato 11.07 la nuova sede del Circolo PD di Palmi. Una “casa democratica in cui riconoscersi e da cui ripartire”, così si esprime la segretaria del circolo Eliana Ciappina che dà il via ufficiale alle attività della sede, aprendo le sue porte in via Oberdan 17.

“Un luogo aperto a tutti, un laboratorio di idee per le nostre comunità, un tassello che si aggiunge al lavoro incessante svolto nei due anni di attività del circolo e che ci inorgoglisce”.

La Segretaria ha ancora sottolineato nel suo intervento la necessità che il Partito Democratico si radichi di nuovo in città con una partecipazione viva e attiva alla politica del territorio, anche mantenendo e, anzi, consolidando la rete che si è costruita con tutti gli altri circoli della Piana, ai quali sono andati i ringraziamenti della segreteria per la presenza e la vicinanza.

Un passaggio sentito e particolare, poi, dedicato ai soci e al direttivo, con un accenno alla campagna tesseramenti di cui a breve si forniranno maggiori informazioni. Particolare menzione ai Giovani Dem e alle Donne Dem, definite come costole importantissime per la buona riuscita delle politiche del circolo.

Gli interventi dei rappresentanti democratici all’inaugurazione

Sono intervenuti poi il segretario metropolitano Peppe Panetta, che ha sottolineato positivamente la nascita di sempre più numerosi circoli sul territorio metropolitano e come questo sia determinante per ramificare il partito, rendendolo un punto di riferimento per tutta la comunità.

Ancora, il Consigliere regionale Giuseppe Falcomatà che si congratula con la segreteria per la nuova apertura, sottolineandone la rilevanza in ottica di ricostruzione del Partito, e l’importanza di fare rete tra i circoli e tra questi ultimi e i rappresentanti istituzionali, a cui rivolgere le istanze, e per costruire una valida alternativa alle destre che governano in questo momento.

Le conclusioni di Ranuccio

Le conclusioni sono state del Vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Ranuccio, che ha dichiarato di essere emotivamente coinvolto per questo momento, la nascita di una nuova sede del PD, da considerare come spazio di democrazia e libertà, oltre che luogo deputato a ricevere le istanze dei cittadini, in un dialogo costruttivo per contribuire a migliorare la nostra Città e comunità e i territori.

Nei prossimi giorni verranno avviate tutte le attività che renderanno concretamente la sede spazio aperto e condiviso.