Elezioni Regionali, Daniela Demetrio scende in campo: ‘Il mio impegno per Melito e l’Area Grecanica’

Si è tenuta domenica 14 settembre l’inaugurazione della sede politica di Daniela Demetrio a Melito Porto Salvo, in vista delle prossime elezioni regionali. Con un evento che ha raccolto un importante numero di sostenitori, la vice sindaca del Comune di Melito Porto Salvo ha dato ufficialmente il via alla sua campagna elettorale, annunciando la sua candidatura per il Collegio Sud alle elezioni del 5 e 6 ottobre.

“Questo sarà un luogo dove potremo incontrarci e confrontarci”, ha affermato Demetrio, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente alla discussione politica per costruire insieme una Calabria migliore. La nuova sede, situata in Via Nazionale 97, rappresenta il punto di partenza di un percorso che mira a rafforzare la sua presenza sul territorio, in particolare nella città di Melito Porto Salvo e nell’intera Area Grecanica.

Con dieci anni di esperienza politica alle spalle, Demetrio ha ribadito il suo impegno costante a favore del territorio, ricordando le difficoltà affrontate durante il suo percorso, ma anche il sostegno continuo ricevuto dalla comunità. “Non è mai mancato l’affetto della gente”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del dialogo con i cittadini come base per una politica più vicina e trasparente.

Nel suo discorso, Daniela Demetrio ha voluto ringraziare la Lega per averla inclusa nella lista del Collegio Sud, esprimendo fiducia nei confronti del partito e delle sue politiche per la Calabria. “Il Ministro Salvini ha messo in campo risorse mai viste prima per le infrastrutture della nostra regione”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza dei fondi previsti per il rilancio delle infrastrutture locali e il miglioramento della viabilità.

La candidatura di Demetrio si inserisce all’interno di una sfida politica che vede come obiettivo il bene comune di Melito Porto Salvo e delle altre realtà dell’Area Grecanica. Con un occhio sempre attento alle necessità del territorio, il vicesindaco ha ribadito la sua intenzione di affrontare la campagna elettorale con un programma centrato sulla crescita e lo sviluppo della Calabria.

Il 5 e 6 ottobre, Daniela Demetrio chiede il sostegno della cittadinanza, invitando a votare Lega per dare continuità al progetto di governo della Regione Calabria, già avviato dal Presidente Roberto Occhiuto. “Votate Lega, e votate la sottoscritta, così da spingere il centrodestra e il Presidente Occhiuto a proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni”, ha concluso, tra gli applausi dei sostenitori.

Con una sede politica che si propone come punto di riferimento per il dialogo e la partecipazione, Daniela Demetrio si lancia con determinazione in questa nuova fase della sua carriera, sicura che il supporto dei cittadini sarà fondamentale per vincere la sfida elettorale.