Reggio, il GOM inaugura nuovi reparti e servizi: settembre di cambiamenti in corsia

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria avvia un mese di importanti inaugurazioni: dalle nuove sale operatorie di Ostetricia e Ginecologia al progetto Tobia Dama, fino alle innovazioni in Radiologia, Poliambulatorio e Cardiologia

Settembre si apre con una serie di importanti inaugurazioni al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, segno di un percorso di crescita che punta a migliorare qualità e accessibilità delle cure.

Il calendario degli appuntamenti è fitto e tocca diversi reparti, con interventi che spaziano dall’area chirurgica a quella diagnostica, fino all’assistenza ai pazienti più fragili.

Nuove sale operatorie in Ostetricia e Ginecologia

Giovedì 11 settembre, alle ore 11:00, saranno presentate le nuove sale operatorie del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Un investimento che guarda alla sicurezza delle pazienti e all’efficienza degli interventi, in uno dei reparti più delicati e centrali per la vita dell’ospedale.

Progetto “Tobia Dama” per i pazienti con disabilità

Lunedì 15 settembre, sempre alle ore 11:00, spazio al sociale con la presentazione del progetto “Tobia Dama”, dedicato alla creazione di percorsi personalizzati per pazienti con disabilità psichica e relazionale. Un’iniziativa che mira ad abbattere barriere e a rendere l’ospedale un luogo realmente inclusivo.

Radiologia al Pronto Soccorso

Giovedì 18 settembre, alle ore 11:00, sarà la volta della nuova area di Radiologia del Pronto Soccorso, pensata per garantire diagnosi rapide e supporto immediato alle urgenze, riducendo tempi di attesa e migliorando la presa in carico dei pazienti.

Poliambulatorio multispecialistico

Martedì 23 settembre, alle ore 11:00, sarà presentata la rinnovata area poliambulatoriale multispecialistica del P.O. Riuniti, al primo piano dell’ospedale storico. Un servizio che rafforza la rete delle cure ambulatoriali, offrendo in un unico spazio la possibilità di accedere a diverse branche mediche.

Tre nuovi angiografi in Cardiologia

Chiusura in grande stile martedì 30 settembre, alle ore 17:00, con la presentazione di tre nuovi angiografi per le sale di Emodinamica del reparto di Cardiologia. Si tratta di una dotazione tecnologica di ultima generazione che consentirà interventi più rapidi e precisi, rafforzando un settore strategico nella lotta alle patologie cardiovascolari.