Non si arresta il dramma degli incendi in Calabria.

Il mese di luglio comincia nel peggiore dei modi per la nostra regione. L'aggiornamento alle 23:55 da pare dei Vigili del Fuoco conferma l'allarme incendi in Calabria con oltre 100 incendi (110 per l'esattezza) di vegetazione in cui sono intervenute numerose squadre nelle ultime 24 ore.

Attualmente sono 22 i roghi in atto che vedono impegnati gli uomini dei vigili del fuoco dei 5 comandi Provinciali.