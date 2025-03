Incendio auto Santo Stefano in Aspromonte, la solidarietà della società civile a don Vincenzo

Pioggia di solidarietà al parroco di Santo Stefano in Aspromonte don Vincenzo Attisano dopo il vile atto doloso di ieri notte. La sua auto è stata incendiata e distrutta. Dai primi accertamenti dei Vigili del fuoco, sembrerebbe che l’incendio sia di origine dolosa.

Di seguito le note di solidarietà a don Vincenzo Attisano.

Leggi anche

Incendiata l’auto di don Vincenzo, l’ass. Comuni area dello stretto si stringe attorno al parroco

“Oggi ci uniamo in un abbraccio di solidarietà e vicinanza a don Vincenzo Attisano che ha subito un grave atto di vandalismo: la sua automobile è stata incendiata. Questo gesto non solo colpisce un uomo di fede e dedizione, ma ferisce l’intera area dello Stretto”.

Don Vincenzo Attisano, parroco dal 2022 a Santo Stefano d’Aspromonte, è sempre stato “un faro di speranza e un punto di riferimento, dedicando il suo tempo e le sue energie al servizio degli altri. È in momenti come questi che dobbiamo dimostrare la nostra unità e il nostro sostegno. Non possiamo permettere che atti di violenza e intolleranza minaccino la serenità e la coesione della comunità. Siamo certi che, insieme, possiamo superare questo momento difficile e dimostrare che l’amore e la comunità prevalgono su ogni forma di odio. Insieme, continuiamo a costruire un ambiente di pace e rispetto, sostenendo chi, come don Vincenzo – conclude Michele Spadaro -, lavora instancabilmente per il bene di tutti”.

Così in una nota il Presidente dell’Associazione Comuni Area dello Stretto, Michele Spadaro alla notizia odierna.

Leggi anche

L’Istituto Nazionale Azzurro vicino a Don Vincenzo Attisano

L’Istituto Nazionale Azzurro, sotto la guida del fondatore e presidente Cav. Dott. Lorenzo Festicini, esprime la più ferma condanna per l’atto intimidatorio subito da Don Vincenzo Attisano, parroco di Santo Stefano in Aspromonte. L’incendio doloso dell’autovettura di Don Vincenzo, avvenuto questa notte alle 02:38, rappresenta un gesto violento e vile che colpisce non solo una persona di grande valore morale, ma l’intera comunità che egli serve con dedizione e amore. <<Ribadiamo con forza che atti di questo tipo non trovano giustificazione e sono inaccettabili in una società civile>> ha dichiarato Lorenzo Festicini. L’Istituto Nazionale Azzurro si schiera al fianco di Don Vincenzo, offrendo la massima disponibilità e vicinanza in questo momento difficile. Inoltre, l’Istituto Nazionale Azzurro si impegna a sostenere tutte le iniziative che promuovano la legalità, la giustizia e il rispetto dei valori etici e morali che Don Vincenzo incarna. << Invitiamo la comunità a unirsi a noi nel condannare questo atto e a offrire il proprio sostegno e solidarietà a Don Vincenzo. Confidiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la comunità di Santo Stefano in Aspromonte possa presto ritrovare la serenità e la sicurezza necessarie per continuare a vivere e prosperare in pace>>ha dichiarato Lorenzo Festicini.

La solidarietà di CRI di Vallata del Gallico

Giunga al Sacerdote Don Vincenzo Attisano piena solidarietà e vicinanza per il vile gesto recatogli la scorsa notte.

É così che interviene Francesca Pintomalli, presidente del comitato CRI DI VALLATA DEL GALLICO, a seguito dell’atto avvenuto ai danni del Parroco della cittadina di Santo Stefano in Aspromonte.

“Si tratta di un grave atto consumato ai danni di un pregevole rappresentante religioso che , ne siamo certi , non si lascerà condizionare nello svolgimento delle proprie funzioni e continuerà ad infondere speranza e Spiritualità e rappresentare il volto bello e trasparente della nostra comunità. Certi che gli inquirenti possano individuare al più presto i responsabili di questo vile gesto e prenderne le dovute misure , siamo vicini fortemente al nostro Sacerdote e sosteniamo le istituzioni e la società civile affinché unendo le forze si possa combattere ogni forma di criminalità.”

La presidente , consiglio direttivo ed i volontari del comitato CRI di Vallata del Gallico.

La solidarietà della comunità Agape a don Attisano

L’attentato perpretato contro don Vincenzo Attisano, parroco a Santo Stefano d’Aspromonte,è un gesto odioso commesso da chi non gradisce il servizio degli uomini di chiesa per il riscatto della nostra terra.

Nell’auspicare che le forze dell’ordine facciano luce su questa vile intimidazione e assicurano alla giustizia i suoi autori, a nome del centro comunitario agape, il presidente Mario Nasone esprime vicinanza a don Enzo con il quale recentemente ha avviato delle collaborazione per iniziative sull’educazione dei giovani invitandolo a proseguire nel suo servizio pastorale sentendo accanto a sé la solidarietà e l’affetto di tutta la comunità ecclesiale e civile.