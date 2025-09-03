Tentano di incendiare battello pulisci mare. Occhiuto: ‘Farabutti, la Regione non si fa intimidire’ – FOTO

“Questa notte alcuni farabutti, al porto di Campora, hanno provato a incendiare uno dei sei battelli pulisci mare con i quali la Regione Calabria sta portando avanti uno dei progetti più innovativi in Italia per la salute delle coste e dell’ambiente marino. L’impiego, per il terzo anno consecutivo, di queste speciali imbarcazioni, in grado di coprire oltre 9.500 miglia nautiche, prevalentemente nel Mar Tirreno, ha permesso di raggiungere importanti risultati, con circa 2.000 kg di rifiuti raccolti ogni estate, tra plastica, legno, e schiume dannose.