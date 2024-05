Incendio al campo di Catona: solidarietà e condanna di politica e associazioni

Sono passate poche ore dall’incendio doloso che ha colpito il campo sportivo di Catona e numerosi sono i messaggi di sdegno e solidarietà che arrivano dalla politica, dal mondo delle associazioni e da liberi cittadini. Un sostegno che lo stesso sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha riconosciuto ringraziando via social la cittadinanza.

Una società migliore ha bisogno di una forza democratica unitaria e determinata, noi siamo pronte a fare la nostra parte, al fianco di chi – come Giuseppe Falcomatà – lavora ogni giorno per la legalità, la democrazia e il bene comune. Ripartiamo!”

“Lo smarrimento del sindaco Giuseppe Falcomatà, dopo l’incendio doloso al campo sportivo di Catona, è il naturale sentimento di chi lotta ogni giorno, resiste alle difficoltà dell’amministrare, ai limiti della società e, sopratutto, dell’umanità e, in un attimo, vede crollare ogni sforzo. A chi glielo avete fatto il dispetto?”, ci chiediamo anche noi. Se non ai vostri figli, ai vostri nipoti, al futuro di una città, di un territorio. Quale può essere il motivo per sfregiare un bene pubblico se non la subcultura criminale, generata da aridità d’animo e ignoranza?

A sostenerlo è il consigliere regionale Giovanni Muraca, anche a nome degli altri consiglieri dem di palazzo Campanella. Dichiara ancora Muraca:

“L’attenzione alle periferie è sempre stata al centro dell’attenzione dell’Amministrazione Falcomatà e anche del mio impegno da assessore ai Lavori pubblici e non è accettabile che ingenti sforzi economici e umani vadano in fumo a causa di qualcuno che pensa ancora di potere intimidire o comandare per mezzo di atti intimidatori. La vicinanza del gruppo del Pd alla cittadinanza del quartiere di Catona, al sindaco Falcomatà e alla sua amministrazione, è totale e siamo certi che l’impegno del primo cittadino e della sua giunta continuerà con ancora maggiore forza rispetto a prima. Nell’attesa fiduciosa – conclude Muraca – che le Forze dell’Ordine prontamente intervenute sul luogo dell’incendio possano accertare i responsabili e assicurarli alla giustizia”.

Di seguito la nota stampa con le dichiarazioni di Antonio Morabito, segretario Federazione metropolitana Pd.

“Con l’incendio delle attrezzature del campo di Catona, si consuma l’ennesimo vile atto criminale, che tenta di frenare l’azione di rinascita della nostra città. Un atto criminale che va contro quella parte di cittadini onesti, per fortuna la maggioranza della città, che nutre sincera speranza verso un cammino di recupero di luoghi, quartieri in cui un manipolo di criminali tenta di mettere sotto scacco la libertà ed il desiderio di avere una città aperta, bella ed accogliente. Per questa ragione, riteniamo che sarebbe un errore imperdonabile immaginarli piccoli episodi di mero vandalismo.

Conclude Morabito:

“C’è qualcosa di più profondo che sta avvenendo in alcuni quartieri della nostra città. Ha fatto bene il nostro Sindaco a richiamare tutta la città a restare unita, abbiamo e dobbiamo sentire tutti il dovere di difendere la città da chi vuole tenerla soffocata nell’illegalità. Ma al contempo dobbiamo avere piena consapevolezza che la teoria dei pannicelli caldi, non ha prodotto effetti significativi. La libertà di vivere in luoghi sicuri per essere garantita ai cittadini onesti e laboriosi, va difesa con ogni mezzo”.

“Il coordinamento reggino di Libera condanna il vile attentato incendiario che ha distrutto il manto erboso del campo sportivo di Catona. Le Forze dell’Ordine hanno accertato che si tratta di incendio doloso ed è quindi assai probabile che sia stato voluto e realizzato senza scrupoli dalla ‘ndrangheta.

Un attentato che si aggiunge alla violenta sequenza che da anni devasta la città e colpisce non solo la pubblica amministrazione ma anche onesti cittadini e imprenditori che non intendono piegarsi alla logica della criminalità. Un episodio gravissimo che compromette e certamente rimanda il diritto dei cittadini di Catona, e dell’area della periferia sud di Reggio, a usufruire di un importante struttura sportiva. La rabbia è ancora più grande se pensiamo che proprio questa mattina l’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona, insieme alla fondazione “Girolamo Tripodi”, aveva organizzato la “Giornata della legalità” in memoria di Bruno Ielo, tabaccaio ucciso sette anni fa perché non aveva ceduto il proprio tabacchino alla locale cosca. Oltre a quella di Daniela, figlia di Bruno Ielo, c’è stata anche la testimonianza di Vincenzo Chindamo che ha raccontato, ai numerosi e attenti ragazzi della scuola, la storia della sorella Maria. Le due vittime innocenti della criminalità avevano in comune la passione per il lavoro: Maria e Bruno hanno pagato con la vita per aver difeso il loro lavoro senza cedere alle minacce e alle pressioni dei mafiosi di Archi e di Limbadi. E proprio un’ora dopo la conclusione della premiazione degli alunni che hanno partecipato alla terza edizione del concorso in memoria di Bruno Ielo, sui social abbiamo visto il campo di calcio devastato dall’incendio e il sindaco Falcomatà che osservava i danni in un silenzio che però esprimeva rabbia, sconcerto e dolore.

Il coordinamento reggino di Libera, certo che neppure questo gravissimo attentato piegherà la volontà di impegnarci per costruire comunità libere e non violente, esprime ai cittadini di Catona e all’amministrazione comunale reggina la propria vicinanza e la disponibilità a collaborare per continuare a costruire percorsi che finalmente liberino i territori dalla violenza criminale dei mafiosi, persone che hanno perso la loro vita consegnandola a capi cosca senza scrupoli e avidi di denaro e potere”.