Incendio al Centro sociale ‘Cartella’ di Gallico nella notte di San Lorenzo: è il quinto attentato – FOTO
Quinto attentato in anni di attività: “Tempismo perfetto dopo il No Ponte”
11 Agosto 2025 - 11:02 | di Redazione
Un nuovo atto intimidatorio ha colpito il Centro sociale “Cartella” di Gallico, a Reggio Calabria. Nella notte di San Lorenzo, tra le 2 e le 3, ignoti hanno appiccato il fuoco alla struttura. L’incendio, domato rapidamente, non ha provocato danni gravi all’edificio, ma ha distrutto beni di uso comune delle persone che frequentano il centro.
A darne notizia è lo stesso CSOA Cartella, attraverso un post su FB:
“E ci risiamo… Nella notte dei fuochi, qualche sbadatone invece di accendere un falò sulla spiaggia, ha messo fuoco al Centro sociale ‘Cartella’. Nessun grosso danno alla struttura, ma è il quinto attentato subito fino ad oggi. Tra l’altro, con un tempismo forse casuale, ma comunque perfetto, questo incendio è avvenuto il giorno dopo la nostra partecipazione alla manifestazione No Ponte a Messina”.
Il rogo, secondo quanto riportato, si inserisce in una serie di episodi simili che nel corso degli anni hanno colpito il centro, punto di riferimento per attività culturali, sociali e politiche alternative in città.
Reazioni e solidarietà
Tra i primi a commentare l’accaduto, l’ex assessore comunale ed esponente di Sinistra Italiana, Demetrio Delfino, che ha parlato apertamente di un gesto vile:
“A volte le coincidenze… Il giorno dopo la partecipazione del CSOA ‘Cartella’ alla manifestazione #NoPonte, qualche balordo ha pensato di mettere fuoco (per la quinta volta) al centro sociale. Vigliacchi e farabutti. Solidarietà e sostegno da parte nostra di Sinistra Italiana AVS Reggio Calabria”.
Le forze dell’ordine indagano per risalire agli autori del gesto, mentre dal mondo associativo e politico continuano ad arrivare attestati di vicinanza.
Il “Cartella”, nonostante l’ennesimo attacco, annuncia che le attività proseguiranno senza interruzioni. “Ricominciamo da 5” – scrivono i gestori – con un chiaro riferimento al numero di attentati subiti.