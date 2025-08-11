Incendio al Centro sociale ‘Cartella’ di Gallico nella notte di San Lorenzo: è il quinto attentato – FOTO

Un nuovo atto intimidatorio ha colpito il Centro sociale “Cartella” di Gallico, a Reggio Calabria. Nella notte di San Lorenzo, tra le 2 e le 3, ignoti hanno appiccato il fuoco alla struttura. L’incendio, domato rapidamente, non ha provocato danni gravi all’edificio, ma ha distrutto beni di uso comune delle persone che frequentano il centro.

A darne notizia è lo stesso CSOA Cartella, attraverso un post su FB:

“E ci risiamo… Nella notte dei fuochi, qualche sbadatone invece di accendere un falò sulla spiaggia, ha messo fuoco al Centro sociale ‘Cartella’. Nessun grosso danno alla struttura, ma è il quinto attentato subito fino ad oggi. Tra l’altro, con un tempismo forse casuale, ma comunque perfetto, questo incendio è avvenuto il giorno dopo la nostra partecipazione alla manifestazione No Ponte a Messina”.

Il rogo, secondo quanto riportato, si inserisce in una serie di episodi simili che nel corso degli anni hanno colpito il centro, punto di riferimento per attività culturali, sociali e politiche alternative in città.

Reazioni e solidarietà

Tra i primi a commentare l’accaduto, l’ex assessore comunale ed esponente di Sinistra Italiana, Demetrio Delfino, che ha parlato apertamente di un gesto vile:

“A volte le coincidenze… Il giorno dopo la partecipazione del CSOA ‘Cartella’ alla manifestazione #NoPonte, qualche balordo ha pensato di mettere fuoco (per la quinta volta) al centro sociale. Vigliacchi e farabutti. Solidarietà e sostegno da parte nostra di Sinistra Italiana AVS Reggio Calabria”.

Le forze dell’ordine indagano per risalire agli autori del gesto, mentre dal mondo associativo e politico continuano ad arrivare attestati di vicinanza.

Il “Cartella”, nonostante l’ennesimo attacco, annuncia che le attività proseguiranno senza interruzioni. “Ricominciamo da 5” – scrivono i gestori – con un chiaro riferimento al numero di attentati subiti.