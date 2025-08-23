Reggio, incendio nella notte in centro: intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Sul posto anche la Polizia di Stato. La struttura interessata dalle fiamme era chiusa

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto, un incendio è divampato all’interno del lido Calajunco, sulla via Marina bassa di Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme evitando che si propagassero ad altre aree della struttura, non operativa da diversi giorni a seguito di un’ordinanza che ne ha disposto la chiusura.

Secondo quanto appreso da CityNow, a bruciare sarebbero state alcune masserizie depositate all’interno del lido.

Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia di Stato.