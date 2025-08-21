City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calabria, vasto incendio nei pressi della A2: distrutti 20 ettari di bosco – FOTO e VIDEO

Le fiamme hanno coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto. In azione due Canadair ed un elicottero

21 Agosto 2025 - 10:48 | Comunicato Stampa

incendio mileto

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri 20 agosto nel territorio del comune di Mileto in prossimità dello svincolo autostradale A2 del Mediterraneo ed ha coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto.

incendio mileto ()

Sul posto sono intervenute le squadre AIB di Calabria Verde che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per l’attivazione del supporto aereo.

incendio mileto ()

Dopo aver verificato le condizioni dell’incendio il DOS VVF ha  richiesto il supporto aereo al C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile  che gestisce e coordina a livello nazionale le operazioni aeree per lo spegnimento degli incendi boschivi utilizzando la flotta aerea dello Stato) che inviava, in varie fasi, due Canadair ed un elicottero.

incendio mileto ()

Alle ore 19:00 circa, dopo aver effettuato complessivamente circa 35 lanci  alcuni dei quali con l’impiego di ritardante, l’incendio veniva posto sotto controllo e si ultimava lo spegnimento con le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti.

Leggi anche

Sono andati distrutti circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea.

Vigili del FuocoMileto Cronaca