Calabria, incastrate dai droni due persone che gettavano e incendiavano rifiuti

'La nostra lotta continua. Chi distrugge l'ambiente è un criminale', le parole di Occhiuto

‘Chi distrugge l’ambiente non è solo un irresponsabile: è un criminale che colpisce la salute, l’economia e il futuro di tutti’.

Lo scrive il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella didascalia di un video su Instagram in cui mostra l’azione di controllo sul territorio, attraverso l’uso dei droni, contro l’abbandono e l’incendio illegale dei rifiuti.



Nello specifico le immagini registrate dall’alto mostrano delle persone, in due occasioni diverse, nei Comuni di Gizzeria e Maida, che gettano e appiccano il fuoco a materiali di ogni tipo.

Le riprese hanno consentito di risalire alle targhe dei veicoli consentendo, così, l’identificazione da parte dei carabinieri, a cui sono state consegnate le registrazioni. Al termine del video un messaggio abbastanza chiaro per chi inquina: “Game over”. “La nostra battaglia continua…”, scrive Occhiuto.