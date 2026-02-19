Reggio, scontro tra un’auto e un motorino in centro: minore trasportata al GOM

Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno all’ora di pranzo, all’incrocio tra il Corso Matteotti e via XXIV Maggio a Reggio Calabria, causando disagi al traffico nella zona. Ad essere coinvolti nello scontro una Fiat 500 ed un motorino 50, alla cui guida c’era una minorenne.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza ha avuto la peggio nell’incidente ed è stata soccorsa prontamente dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ambulanza presso il GOM per le cure del caso. Non sono ancora nota le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare lo stato dei conducenti. Si sta cercando di comprendere le cause dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.

L’incidente, verificatosi all’ora di punta, ha provocato lunghe code e traffico congestionato.