City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calabria, auto esce di strata e precipita da una scarpata: l’intervento dei Vigili del fuoco – FOTO

Mercedes fuori strada, vettura finisce sul muro della SS182. Due persone ferite portate in ospedale

30 Novembre 2025 - 15:45 | Comunicato Stampa

auto fuori strada vvf vibo ()

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina alle ore 5:10 circa nella Frazione Longobardi di Vibo Valentia per un incidente stradale autonomo.

auto fuori strada vvf vibo ()

Una Mercedes E270 con a bordo due persone,  per cause in corso di accertamento, usciva fuori strada in prossimità di una curva e, precipitando da una scarpata di circa 15 metri, terminava la corsa sul muro di contenimento della sottostante SS 182. 

auto fuori strada vvf vibo ()

La sala operativa dei Vigili del Fuoco, ricevuta la richiesta di soccorso, inviava prontamente la squadra del distaccamento cittadino Porto il cui personale, dopo aver stabilizzato i due feriti, attraverso l’utilizzo della barella Toboga li portava fino al piano strada dove i sanitari del 118 li sottoponevano alle cure del caso per poi trasportarli al locale ospedale civile.

auto fuori strada vvf vibo ()

Successivamente i Vigili del Fuoco, attraverso l’impiego dell’autogrù, rimuovevano la vettura dalla scarpata che veniva successivamente presa in custodia dal soccorso stradale.

Leggi anche

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione della vettura il transito veicolare sulla SS182 è rimasto interrotto.

Vigili del Fuoco Cronaca