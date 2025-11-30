Calabria, auto esce di strata e precipita da una scarpata: l’intervento dei Vigili del fuoco – FOTO
Mercedes fuori strada, vettura finisce sul muro della SS182. Due persone ferite portate in ospedale
30 Novembre 2025 - 15:45 | Comunicato Stampa
I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina alle ore 5:10 circa nella Frazione Longobardi di Vibo Valentia per un incidente stradale autonomo.
Una Mercedes E270 con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, usciva fuori strada in prossimità di una curva e, precipitando da una scarpata di circa 15 metri, terminava la corsa sul muro di contenimento della sottostante SS 182.
La sala operativa dei Vigili del Fuoco, ricevuta la richiesta di soccorso, inviava prontamente la squadra del distaccamento cittadino Porto il cui personale, dopo aver stabilizzato i due feriti, attraverso l’utilizzo della barella Toboga li portava fino al piano strada dove i sanitari del 118 li sottoponevano alle cure del caso per poi trasportarli al locale ospedale civile.
Successivamente i Vigili del Fuoco, attraverso l’impiego dell’autogrù, rimuovevano la vettura dalla scarpata che veniva successivamente presa in custodia dal soccorso stradale.
Durante le operazioni di soccorso e di rimozione della vettura il transito veicolare sulla SS182 è rimasto interrotto.