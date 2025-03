Tragico incidente sulla SS106: un morto e un ferito

Scontro mortale sulla SS106 a Montebello Ionico: una vittima e un ferito

Un tragico incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, nel tratto che attraversa il comune di Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria. Due veicoli si sono scontrati violentemente questa mattina, causando la morte di uno dei conducenti e il ferimento dell’altro.

Intervento tempestivo dei soccorritori

I Vigili del Fuoco, di passaggio sulla SS106, sono stati i primi ad accorrere sul luogo dell’incidente. Poco dopo, è intervenuta anche una squadra del distaccamento di Melito Porto Salvo che ha provveduto ad estrarre il ferito rimasto intrappolato all’interno del veicolo, affidandolo alle cure dei sanitari. Successivamente, i pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area interessata.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza le cause del sinistro. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Non sono ancora note le circostanze che hanno portato al violento impatto tra i due veicoli.