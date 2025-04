Perde il controllo e si schianta in galleria: incidente mortale sulla SS106

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, è impegnata sulla Strada Statale 106 VarB, nel tratto compreso tra Grotteria e Locri, a seguito di un grave incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta, una Ford C-Max, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, il personale sanitario del Suem118, l’elisoccorso.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza in atto. Il tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.