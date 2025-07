Reggio, scontro auto-moto in centro: 56enne in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 8:00, all’incrocio tra via Campanella e via Castello a Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un’autovettura condotta da una signora ottantenne è entrata in collisione con un motociclo.

La dinamica dell’incidente

La violenza dello scontro ha causato gravi lesioni al motociclista, un uomo di 56 anni, che è stato prontamente soccorso e trasportato al Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.). I sanitari, valutata la complessità delle sue condizioni, hanno riservato la prognosi.

L’intervento della Polizia Locale

La conducente dell’autovettura, ancora sotto shock, è stata ascoltata dagli agenti della Polizia Locale, che sono intervenuti immediatamente sul posto. Dall’accertamento della dinamica è emerso che la signora non aveva rispettato le normative di guida, per cui sono state comminate le relative sanzioni amministrative. Inoltre, la patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione.

Indagini in corso

L’incidente è stato segnalato al magistrato di turno, che ha avviato le indagini per chiarire la causa dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso.