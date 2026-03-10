Reggio, tamponamento a catena sul raccordo: traffico in tilt

Rallentamenti e lunghe code in direzione sud-nord

Mattinata complicata per gli automobilisti sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. Un tamponamento a catena si è verificato lungo la carreggiata in direzione sud-nord, tra gli svincoli “Centro” e “Spirito Santo” coinvolgendo diverse autovetture.

L’impatto ha causato rallentamenti e lunghe code.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo si lavora per ristabilire il regolare transito lungo l’arteria, particolarmente trafficata nelle ore del mattino.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali su eventuali feriti. Il traffico resta rallentato nel tratto interessato.