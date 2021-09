Reggio, incidente sul raccordo: lunghe code in direzione nord - FOTO

Lunghe code sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, in direzione sud-nord, che si trova da circa un'ora paralizzato dal traffico. La causa è un incidente che ha coinvolto 3 vetture.

Incidente sul raccordo autostradale di Reggio Calabria

Passate da poco le ore 9 di questa mattina, un incidente si è verificato sul raccordo autostradale di Reggio Calabria in direzione sud-nord, prima dello svincolo di Spirito Santo.

Nell'impatto sono state coinvolte una Fiat 500 X, una Peugeot 308 ed una Opel.

Immediato l'intervento da parte della Polizia di Stato e di una squadra Anas che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Ancora in corso di accertamento le dinamiche.









Traffico in tilt

L'incidente sta causando non pochi disagi alla circolazione. Delimitata l'area dell'impatto, infatti, gli uomini Anas stanno deviando il traffico della porzione di raccordo che porta alla galleria di Spirito Santo su un'unica corsia per permettere i rilievi del caso. Per questo motivo tantissimi automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico in lunghissime code.