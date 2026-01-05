Reggio, grave incidente a Catona: alcol tre volte sopra il limite e patente ritirata

Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale avvenuto ieri sera a Reggio Calabria, nella zona di Catona, che ha provocato due feriti e il coinvolgimento di cinque veicoli.

Secondo quanto raccolto, la persona ritenuta responsabile dell’incidente è risultata in stato di ebbrezza. I controlli effettuati dagli agenti di polizia stradale hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte i limiti consentiti dalla legge.

Accertamenti tossicologici in corso

Oltre ai test sull’alcol, sono stati disposti accertamenti tossicologici per verificare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente. Al momento si è in attesa degli esiti di queste analisi.

Denuncia e ritiro della patente

L’automobilista verrà denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e altre eventuali accuse, non appena saranno disponibili i risultati delle indagini. La patente di guida è stata ritirata in via cautelare.

Prognosi dei feriti

Resta da definire la prognosi dei feriti coinvolti nell’incidente, le cui condizioni sono al momento in fase di valutazione da parte del personale medico.