Incidente a Rizziconi, il sindaco di Cosoleto: ‘Forza Celeste e Giovanni, la comunità vi aspetta’

“Due ragazzi della nostra terra sono rimasti gravemente feriti in un incidente. Siamo impietriti, sospesi in un misto di dolore e incredulità", le parole del sindaco Surace

L’incidente avvenuto lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace ha scosso profondamente anche la comunità di Cosoleto. Nel violento scontro tra una minicar e un Fiat Doblò sono rimasti gravemente feriti due giovani, Celeste e Giovanni, trasportati in codice rosso dopo l’impatto. Uno invece ferito in modo lieve.

La minicar, secondo quanto emerso, si è accartocciata a seguito dello scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Polistena, che hanno lavorato per estrarre i due ragazzi dalle lamiere.

La giovane conducente è stata trasferita in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, mentre il passeggero è stato portato all’ospedale di Polistena. Ferito anche il conducente del Doblò, soccorso in codice giallo.

Il messaggio del sindaco Angelo Surace

A parlare, nelle ore successive all’incidente, è stato il sindaco di Cosoleto, Angelo Surace, scosso per quanto accaduto.

“Ci sono momenti in cui le parole fanno fatica a uscire, di fronte a eventi che colpiscono dritto al cuore la nostra comunità. In un giorno che doveva essere all’insegna della spensieratezza e della felicità, il destino ha voluto che una sfiorata tragedia scuotesse le nostre vite”.

Il primo cittadino ha rivolto un pensiero ai due ragazzi e alle loro famiglie, interpretando il sentimento di un’intera comunità rimasta col fiato sospeso.

“Due nostri giovani figli, Celeste e Giovanni, due ragazzi della nostra terra, sono rimasti gravemente feriti in un terribile scontro automobilistico. La notizia ha lasciato tutti noi impietriti, sospesi in un misto di dolore e incredulità”.

La comunità stretta attorno alle famiglie

Surace ha poi espresso la vicinanza dell’intera cittadinanza ai familiari dei due giovani.

“In queste ore così difficili, l’intera cittadinanza si stringe in un abbraccio fortissimo attorno alle loro famiglie. Condividiamo la loro ansia, ma soprattutto la loro grande speranza”.

Il sindaco di Cosoleto Angelo Surace

Il sindaco ha chiesto a tutti di rivolgere un pensiero, una preghiera o un augurio di pronta guarigione a Celeste e Giovanni.

“Vogliamo con tutto il cuore che questi due ragazzi possano tornare al più presto a riabbracciare i loro genitori, i loro amici e compagni, e a riprendersi il loro futuro: una vita che spetta loro di diritto e che deve essere ancora ricca di gioia, traguardi e felicità”.

Poi il messaggio finale, diretto ai due giovani feriti:

“Forza Celeste, forza Giovanni. Tutta la vostra comunità vi aspetta a braccia aperte e con immenso amore”.