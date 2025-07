Reggio, scontro tra due auto ed una moto sulla SS 106: traffico rallentato

Sul posto gli agenti della Polizia per la gestione del traffico e gli accertamenti del caso

Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente sulla Strada Statale 106 Jonica, all’altezza di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria.

Lo scontro ha coinvolto due autovetture ed una moto prima del semaforo, nei pressi della stazione di benzina chiusa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso ed i sanitari del 118.

Traffico rallentato in entrambe le direzioni, con lunghe code di veicoli in attesa di poter riprendere la marcia. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, in quanto la SS106 rappresenta una delle principali arterie di accesso alla città ed alle più note località balneari della provincia.

Si raccomanda prudenza ai guidatori.