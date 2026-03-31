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Incidente stradale nel reggino, un ferito: chiuso un tratto di autostrada

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e l'elisoccorso del 118,  per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità

31 Marzo 2026 - 17:40 | Redazione

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Lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo”,  è temporaneamente chiuso il tratto al km 374,600, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo pesante, rimasto intraversato sulla carreggiata tra gli svincoli di Rosarno (RC) e Mileto (VV).

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, il conducente del mezzo è rimasto ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e l’elisoccorso del 118,  per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Per il traffico diretto a nord si consiglia l’uscita allo svincolo di Rosarno, proseguimento lungo la SS 18 e successivo rientro in autostrada allo svincolo di Sant’Onofrio.

Calabria Cronaca

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