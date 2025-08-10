Reggio, gravi incidenti nella notte: auto contro un cinghiale e una denuncia per stato di ebrezza – FOTO

Sono stati due gli incidenti di maggiore rilievo che si sono verificati nella notte.

Incidente sulla Gallico Gambarie: automobilista investe un cinghiale

Sulla Gallico Gambarie, all’una circa, un automobilista ha investito violentemente un cinghiale uccidendolo sul colpo. A causa dell’impatto il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e procurandosi numerose fratture e contusioni. È stato soccorso e si trova al GOM.

Ravagnese Superiore: auto fuori controllo danneggia tre vetture parcheggiate

A Ravagnese Superiore, intorno alle 4, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo impattando e danneggiando tre auto parcheggiate. Sottoposto a test etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore di 4 volte i limiti di legge.

Per lui immediata la denuncia ed il ritiro della patente.