Reggio, gravi incidenti nella notte: auto contro un cinghiale e una denuncia per stato di ebrezza – FOTO
Due incidenti nella notte a Reggio Calabria: un automobilista investe un cinghiale, un altro guida ubriaco con tasso alcolemico 4 volte oltre i limiti
10 Agosto 2025 - 10:20 | di Redazione
Sono stati due gli incidenti di maggiore rilievo che si sono verificati nella notte.
Incidente sulla Gallico Gambarie: automobilista investe un cinghiale
Sulla Gallico Gambarie, all’una circa, un automobilista ha investito violentemente un cinghiale uccidendolo sul colpo. A causa dell’impatto il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e procurandosi numerose fratture e contusioni. È stato soccorso e si trova al GOM.
Ravagnese Superiore: auto fuori controllo danneggia tre vetture parcheggiate
A Ravagnese Superiore, intorno alle 4, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo impattando e danneggiando tre auto parcheggiate. Sottoposto a test etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore di 4 volte i limiti di legge.
Per lui immediata la denuncia ed il ritiro della patente.