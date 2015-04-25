Incontriamo il bio che nutre il territorio
Con la PrimaveraBio l'AIAB porta il biologico nelle aziende: in Calabria visita guidata in un agriturismo a Zambrone, nel segno dell'Expo di Milano
25 Aprile 2015 - 16:29 | di Federica Geria
E’arrivata la PrimaveraBio! la campagna nazionale dell’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) che vede le AIAB di tutte le regioni impegnate a promuovere direttamente nelle aziende iniziative che hanno al centro il biologico, modello di produzione agricola sostenibile e lungimirante. Anche quest’anno AIAB CALABRIA ha voluto condividere con entusiasmo l’iniziativa, organizzando Domenica 17 Maggio 2015 una visita guidata all’interno dell’agriturismo biologico e biodinamico “Pirapora”, situato in località Pirapora / Zambrone (VV), posto che, come nella migliore tradizione, vive al ritmo della natura, dove si mangiano alimenti biologici prodotti direttamente in azienda. Quest’anno la Primavera Bio sarà legata all’Expo di Milano: lo slogan è infatti “Incontriamo il bio che nutre il territorio! “. Quale occasione migliore della primavera come momento nel quale proporre un’esposizione itinerante dell’agricoltura e del cibo, che possa trasportare il mondo cittadino nella realtà e cultura rurale. Per avvicinare la città alla campagna, accorciando le distanze tra tessuto urbano e rurale e promuovere un rapporto più stretto e diretto tra consumatori e produttori, le aziende biologiche del territorio nazionale apriranno le porte a cittadini, studenti, insegnanti e tutti coloro che stanno avviando orti e giardini urbani, alla ricerca di suggerimenti e ispirazioni. Un approccio concreto per far conoscere il metodo biologico e la sua capacità di produrre cibi di alta qualità nella salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni. L’agricoltura biologica è infatti tuttora il modello più diffuso e più sostenibile per quanto riguarda la produzione alimentare in Europa e nel mondo, il solo modello a cui affidare il futuro alimentare del Pianeta. Il termine “agricoltura biologica” indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell’acqua e dell’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo. Il programma della giornata di PrimaveraBio di AIAB Calabria prevede la partenza intorno alle otto del mattino di Domenica 17 Maggio da Palizzi e l’arrivo in azienda intorno alle dieci e trenta, momento in cui i partecipanti saranno invitati a calarsi all’interno di un viaggio tra natura, sapori e bellezze naturali tipiche della “Costa degli Dei”. Grazie alla guida esperta della famiglia Colace, i visitatori osserveranno dal vivo il crearsi di quella simbiosi tra natura e uomo che porta terra, acqua, animali, piante, frutti e persone a diventare “fattoria”. Subito dopo il pranzo, si procederà in direzione Tropea (VV), centro turistico sul Mar Tirreno, le cui spiagge, chiese e monumenti sono famosi in tutto il mondo. Si procederà subito dopo al rientro.
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