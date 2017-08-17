Incontriamoci sempre presenta il corso ‘Tarantelle del Sud’
Il corso Tarantelle del Sud, diretto da Giovanna Scarfò, riparte a ottobre nella stazione di Santa Caterina e conferma il successo del modello Incontriamoci Sempre
17 Agosto 2017 - 12:12 | di Eva Curatola
Riprenderà, dal mese di Ottobre, il Corso Tarantelle del Sud, sotto la direzione artistica di Giovanna Scarfò, che, tra le tante attività sociali e culturali riservate ai soci, spicca come uno dei maggiori momenti di aggregazione.
Il “modello Incontriamoci Sempre” rappresenta ormai un sistema da esportare oltre i confini della città: sia per FS che per i media (anche a livello regionale e nazionale) il fenomeno culturale nato e sviluppato nella Stazione Ferroviaria di S.Caterina, roccaforte culturale e sociale ormai da diversi anni, ha dell’incredibile.
Crediamo sia giunto il momento che la Città ed i suoi Amministratori diano manforte a questa splendida realtà.
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