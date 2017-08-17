Riprenderà, dal mese di Ottobre, il Corso Tarantelle del Sud, sotto la direzione artistica di Giovanna Scarfò, che, tra le tante attività sociali e culturali riservate ai soci, spicca come uno dei maggiori momenti di aggregazione.

Il “modello Incontriamoci Sempre” rappresenta ormai un sistema da esportare oltre i confini della città: sia per FS che per i media (anche a livello regionale e nazionale) il fenomeno culturale nato e sviluppato nella Stazione Ferroviaria di S.Caterina, roccaforte culturale e sociale ormai da diversi anni, ha dell’incredibile.

Crediamo sia giunto il momento che la Città ed i suoi Amministratori diano manforte a questa splendida realtà.

