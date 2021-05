Reggio, Incontriamoci Sempre trasforma la stazione in un orto botanico

Nonostante sia passato più di un anno dall'inizio della pandemia, l'Associazione Incontriamoci Sempre si è dedicata tantissimo alla cura e manutenzione della propria sede, la Stazione di S.Caterina, e dell'area limitrofa, arricchendola con tanto verde dalle aiuole dedicate all'ingresso, dagli spazi attigui la piazza fino alla rotatoria, che rappresenta uno degli snodi più trafficati della città di Reggio Calabria.

Grazie al nostro caro Angelo Musolino, maestro pasticciere e Presidente della Conpait (Confederazione dei Pasticceri Italiani), ci siamo recati presso il "Vivaio Ariola", sito sulle serre vibonesi.

Ringraziamo l'azienda Calabria Verde, rappresentata dai propri, sensibilissimi, Dirigenti, per la donazione di importanti piante note per le bellezze e per i profumi che avvolgono i luoghi.

Le piante donate e subito installate nel sito sono:

Citrus Trifoliata;

Lavandula Spica;

Mentha Viridis;

Rosmarinus Officinalis;

Salvia Officinalis;

Spartium Junceum;

Thymus Vulgaris.

Il Direttivo di Incontriamoci Sempre