‘Incontro con l’Autore’: il nuovo romanzo di Vittoria De Marco Veneziano

Promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos martedì 19 luglio presso il Chiostro di San Giorgio al Corso alle ore 21,00 nell’ambito dell’Incontro con l’Autore sarà presentato il romanzo di Vittoria De Marco Veneziano (Premio Anassilaos Mimosa 2016) “…sensazioni/ogni volta che inizia qualcosa è il momento giusto”.

Chi interviene all’incontro

Introdurrà e condurrà Lilly Arcudi, Componente del Comitato di Indirizzo Associazione Anassilaos. Parteciperà la Dr.ssa Anna Canale Parola, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia. Letture a cura dei Poeti del Lunedì di Anassilaos. Vittoria De Marco Veneziano ci porta in un “campo di battaglia” interiore, da cui si può uscire vincenti. In questo romanzo la vera protagonista è l’esistenza di ogni persona, la vita unica e irripetibile di ogni persona e l’importanza delle scelte. La parola chiave è “cambiamento” per non essere insoddisfatti, per non avere rimpianti, per trovare l’amore vero o un lavoro piacevole, la città in cui vivere o altri amici.

A volte basterebbe cambiare quella determinata cosa, prendendo coscienza che è possibile riuscirci. Un libro dedicato a tutti coloro che sono alla ricerca di una strada per realizzare le proprie aspirazioni, incoraggiandoli a credere ai sogni e seguire il cuore per essere migliori e autentici. Vittoria De Marco Veneziano nasce a Milazzo (ME) da padre italiano e madre tedesca e vive a Siracusa.

L’autrice Vittoria De Marco Veneziano

Dopo la nascita della sua unica figlia Maria, nata con gravi problemi cerebrali, si è totalmente dedicata alla sua cura ed assistenza rinunciando, volentieri, alla carriera, appena iniziata, di insegnante.

Ha scritto il primo libro “La farfalla dalle ali spezzate” per ricordare la figlia Maria: una meravigliosa ragazza svantaggiata dalle virtù difficili e speciali rinata in cielo all’età di 24 anni, e poi perchè ritiene che ognuno di noi abbia il dovere di dare agli altri quello che può, magari soltanto la propria esperienza.

Il riscontro positivo, ricevuto da parte di chi lo ha letto, l’ha spinta a diffonderlo in modo più ampio, in particolare per il messaggio che il libro stesso contiene. E’ nato così il sodalizio con la casa editrice Erga edizioni.

Le altre opere dell’autrice

Ha poi pubblicato il romanzo “L’isola a forma di quaglia” (Erga edizioni 2010). Un romanzo sul filo della memoria che ripercorre parte della vita di Vera: la protagonista principale. Un “viaggio” intenso e coinvolgente, ora ironico e triste, ora tenero e profondo, in cui la protagonista si sofferma sugli incontri più significativi della sua vita. Vera, lasciando emergere i ricordi, interrogandosi sui meccanismi della vita, a volte insoliti e strani, porterà il lettore a riflettere sui grandi temi dell’esistenza: l’amicizia, l’amore, la spiritualità, il perdono, il dolore, la diversità…

Nel 2013 ha pubblicato il saggio “Tante Donne” (Erga edizioni 2013). Un florilegio personale, ricercato e appassionato di figure femminili che hanno fatto la storia. Tutte protagoniste di alto livello, con storie differenti – la diversità rappresenta sempre un grande valore – con estrazioni culturali e religiose varie che, di primo acchito, sembrerebbero separate da steccati, ma con comuni valori.

Un patrimonio di pensieri, parole, intuizioni e azioni… Nel 2016 ha pubblicato il romanzo “…Sensazioni” (Erga Edizioni 2016).