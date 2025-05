Reggio, incontro tra l’Associazione ‘Noi per Santa Caterina’ e il Prefetto Clara Vaccaro

In data 28 maggio, una delegazione dell’Associazione “Noi per Santa Caterina” ha incontrato il prefetto di Reggio Calabria dott.ssa Clara Vaccaro.

L’incontro ha dato all’Associazione, l’opportunità di esporre le tante criticità e disagi che insistono da troppo tempo nel quartiere e che provocano nei cittadini un senso di disorientamento e abbandono.

Abbiamo inoltre consegnato alla dott. Vaccaro, dossier specifici per evidenziare le problematiche più pressanti.

Nel corso dell’incontro, l’Associazione ha sottolineato l’aspetto “sicurezza” del quartiere Santa Caterina, chiedendo maggiore attenzione e presenza delle forze dell’ordine nel territorio, convinti, che un tema così delicato quale la sicurezza, debba necessariamente trovare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine.

Impegno dell’associazione e iniziative sociali

Questa associazione, abbiamo ribadito, fin dal suo nascere è fortemente impegnata sul territorio, lavorando per migliorare la qualità della vita dei residenti, promuovendo, in collaborazione con la Parrocchia e la Scuola Elementare ITC Falcomatà, attività ludiche e sociali, per promuovere la socializzazione e creare le condizioni per un quartiere più unito e vivibile.

Ringraziamo il prefetto dott. Clara Vaccaro per la disponibilità e attenzione dimostrata alle esigenze del quartiere Santa Caterina, fiduciosi che questo incontro sia stato un passo importante verso la realizzazione dei nostri obiettivi.