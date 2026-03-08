Nuovo infopoint a Reggio, Latella: ‘Da spazio recuperato a presidio di promozione turistica’

"Sarà punto di orientamento e informazione sul territorio, vetrina per le realtà associative e le imprese che operano nel settore, e luogo di incontro e confronto per chi arriva in città" così il consigliere delegato

“L’apertura del nuovo infopoint turistico di Reggio Calabria è frutto della sinergia tra il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e ATAM. La struttura, un bene confiscato restituito alla collettività, sarà punto di riferimento per la promozione del territorio, della cultura e dell’identità cittadina”.

Lo afferma in una nota Giovanni Latella, consigliere comunale delegato al Turismo.

“Siamo orgogliosi di aprire l’infopoint in un luogo simbolico – ha proseguito Latella – un bene confiscato che rinasce a nuova vita. Darà inoltre l’opportunità alle associazioni e alle aziende che si occupano di turismo di interfacciarsi in modo continuativo con i viaggiatori che arrivano in città e darà la possibilità di acquistare biglietti della mobilità urbana. Sono certo che sarà molto apprezzato dai visitatori e rappresenterà un valore aggiunto per l’intera comunità. Un lavoro congiunto che ha permesso di trasformare uno spazio recuperato in un presidio attivo di promozione turistica, culturale e territoriale. Per questo ringrazio il sindaco Domenico Battaglia, il già sindaco Giuseppe Falcomatà, l’amministratore unico di Atam Giuseppe Basile e Luisa Nipote, dirigente del settore Patrimonio al Comune”.

