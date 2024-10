Reggio, il Museo abbraccia il Pride e lancia la campagna social dei Bronzi ‘Kiss&Share’

Il Museo abbraccia il Pride 2022 contro ogni discriminazione di genere con lo slogan: “Tutti unici, nessuno diverso”. Il messaggio intende sostenere i valori della comunità LGBTQIA+ su tutto il territorio, nel rispetto dell’identità di ciascuno.

«La cultura ci unisce tutti, senza distinzioni – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. E i Bronzi di Riace, nel cinquantesimo anniversario della loro scoperta, diventano simboli di un intero territorio. In occasione del Pride che si svolge in tutto il mondo, a partire dal 2 luglio e per tutta la settimana i visitatori potranno scattarsi una foto durante la loro visita al Museo e condividerla sui canali social (facebook, twitter e instagram), taggando il MArRC con l’hashtag #kiss&share, ideato per l’occasione».