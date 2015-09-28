Inizia ufficialmente la nuova stagione dell’A.Dil. Basket Villa San Giovanni

Si è tenuta domenica 27 Settembre 2015, presso la pizzeria Acrobatic , la conferenza stampa di presentazione per la nuova stagione sportiva della compagine nero-verde: il Basket Villa San Giovanni.

Buon riscontro di addetti ai lavori: tra giocatori, tifosi ed organi di stampa che hanno presenziato a questa iniziativa voluta fortemente da tutta la società.

Oltre a presentare tutto il roster, rinnovato e pronto alla sfida all’interno del campionato di C Calabria Silver, si è parlato anche del problema impiantistica, dell’importanza sopratutto sociale che l’A.Dil. Basket Villa San Giovanni ricopre all’interno della società, e degli intriganti progetti legati al settore giovanile.

Il tutto è stato condotto magistralmente dal giornalista Giovanni Mafrici che ha dato subito la parola al presidente Salvatore Versace.

Le parole del presidente Salvatore Versace

Il numero uno nero-verde, dal 1994 in sella al sodalizio villese ha ringraziato tutto l’entourage in particolare il Direttore Sportivo Ivan Castagnella operativo ed appassionato.

L’ impegno nell’affrontare la 21° stagione consecutiva si rinnova con lo spirito del primo giorno.

Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco di Villa San Giovanni, Antonio Messina, da sempre vicino al basket villese, Lorenzo Micari,Assessore allo sport, e l’assessore provinciale Francesco Morabito: i rappresentanti delle istituzioni hanno sottolineato come sia importante creare contesti educativi come questo , che crede nei sani valori dello sport, e quanto le istituzioni siano vicine alla compagine del presidente Versace e faranno di tutto per realizzare, finalmente , una struttura adeguata all’ impegno che la società svolge.

L’incontro è stato concluso dal capo allenatore del Villa San Giovanni, Coach Valerio Nusco che ha ribadito l importanza del progetto “Made in VSG”.

Settore giovanile e nuovi progetti

L’impegno si rinnova non solo per il roster della C Silver, ma anche per lo staff tecnico che si è andato ad allargare con l’ingresso di un altro prodotto del vivaio neroverde : Giuseppe Cotroneo.

Con il giusto entusiasmo e la voglia di crescere ancora, il Villa San Giovanni lancia la sfida per la stagione che si va ad aprire.

Fonte: www.basketvillasangiovanni.com