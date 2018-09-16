Inizio anno scolastico, la Garante dott.ssa Campolo: ‘Il sorriso, il miglior strumento didattico’

A meno di 24 ore dall’inizio del nuovo anno scolastico, la dott.ssa Giovanna Campolo, Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio Calabria, rivolge un messaggio al mondo scolastico.

Di seguito le parole della dott.ssa Campolo:

“Carissime studentesse e carissimi studenti, il 17 settembre suonerà un’altra volta la campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico. In qualità di Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio Calabria mi preme farvi un augurio di buon anno scolastico. Vi auguro un inizio pieno di sogni soprattutto ed aspettative. Vi auguro di avere al vostro fianco adulti competenti pronti a risollevarvi dopo una caduta e non a evitarvi le cadute perché le ferite possono fare crescere e sono importanti. Vi auguro anche di trovare insegnanti con il sorriso perché il sorriso è il miglior strumento didattico. La scuola è il luogo dove si cresce e si impara insieme. Si entra bambini e si esce adulti ma soprattutto è il luogo della nuova generazione. Ai professionisti della scuola, dirigenti e docenti e personale ricordo di non perdere di vista la didattica del benessere necessaria a formare i cittadini felici di domani. La mia vita è al vostro servizio ed il mio compito è quello di ascoltarvi e proteggervi e la mia porta per voi è sempre aperta. Buon anno!”