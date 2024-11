Inner Wheel RC- FIDAPA: insieme per la Villa Comunale

Le Associazioni FIDAPA e INNER WHEEL di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “Insieme per la Villa Comunale”, hanno dato vita ad una iniziativa di utilità sociale destinata all’allestimento di un’area giochi attrezzata per i bambini all’interno della Villa, in armonia con l’intento dell’Amministrazione comunale di restituire decoro e piena fruibilità al parco cittadino.

I risultati della loro attività verranno presentati, martedì 24 maggio alle ore 11.00, presso la Filiale di Poste Italiane, in via Miraglia, da Bruna Siviglia e Anna Briante, presidenti delle due associazioni. Interverranno all’evento il Sindaco Giuseppe Falcomatà e le massime autorità cittadine.

Per l’occasione è stata predisposta, in collaborazione con la Filiale di Poste Italiane, diretta da Pasquale Ragozzino, una interessante mostra filatelica e documentale titolata “La Villa Comunale, gli anni verdi”.

Un affascinante viaggio indietro nel tempo per riscoprire la storia dei Giardini “Umberto I” attraverso alcune preziose opere scritte, e le fotografie scattate nel corso degli anni all’interno della Villa, concesse dai nostri concittadini per realizzare una sorta di album collettivo dei ricordi.

La sezione filatelica, curata dal collezionista Francesco De Benedetto, propone invece un itinerario attraverso francobolli e cartoline d’epoca, che porterà il visitatore a conoscere i giardini, le ville e gli Orti Botanici più belli d’Italia.

Vecchie memorie che ritrovano vita in un interessante progetto di rinnovamento.

A ricordo dell’iniziativa è stata realizzata una cartolina in tiratura limitata, illustrata dall’artista reggino Alessandro Allegra, e proposta con il francobollo appartenente alla serie “ECOLOGIA IN EUROPA – PENSA VERDE” in cui è rappresentato un albero che, idealmente, abbraccia con i suoi rami il globo terrestre.