InstaTour sul bus scoperto a Reggio Calabria

La community Instagramers ReggioCalabria in collaborazione con Atam e Comune di Reggio Calabria organizza un InstaTour in occasione della Mobility Week Europea. 19/09/2015 ore 16:45

Dopo il grande successo del primo Instawalk a Reggio Calabria, in collaborazione con l’Assessorato Mobilità e Smart City del Comune di Reggio Calabria e l’Atam arriva il Primo InstaTour. Si tratta di un’evento unico ed il primo sul territorio nazionale, infatti in seno alla Mobility Week Europea 2015 proprio per promuovere i vantaggi dell’utilizzo di differenti modalità di trasporto sostenibili incoraggiando i cittadini ad un ripensamento della gamma di opzioni di trasporto disponibili, scegliendo il modo giusto per spostarsi, e invitandoli a combinare tra loro i differenti mezzi di trasporto, adottando quindi delle soluzioni che possono comportare risparmi di tempo e di denaro negli spostamenti urbani. Quindi la Community Instagramers Reggio Calabria ha scelto di organizzare il primo InstaTour proprio sfruttando i mezzi, quindi in collaborazione con l’Atam, è stato scelto un percorso fotografico, un tour che si svolgerà per le strade cittadine a bordo del Bus Scoperto messoci a disposizione dell’Atam.

Molto semplicemente è un tour fotografico, per le vie della città assieme ai tanti appassionati Reggini (e non solo) di Instagram, social network fotografico, e più in generale gli appassionati di fotografia .

“Dopo il successo dell’Instawalk, sono bastate poche email con l’Assessore Agata Quattrone, per trovare subito l’intesa e partecipare a questo evento. Riteniamo obiettivo primario sensibilizzare i cittadini reggini su tematiche proprie della Smart City quali la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile, cercando magari un maggiore coinvolgimento degli abitanti proprio tramite il social network.” dichiara Ken Curatola Co-Founder della Community.

“L’idea è venuta quasi naturalmente”- aggiunge Salvatore Borzacchiello altro Co-Founder di Igers.ReggioCalabria -“Utilizziamo il bus scoperto, verranno delle foto magnifiche che promuoveranno le bellezze della nostra città ed i mezzi per la mobilità che l’Atam, che ringraziamo, ha accettato subito di metterci a disposizione.”

Gli hashtag scelti sono due: #INSTABUSRC e #RCMOBILITYWEEK .

L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre alle ore 16.45 in all’Arena dello Stretto.

Quando

L’Instatour si svolgerà Sabato 19 Settembre 2015 con inizio alle 16.45

Dove

Il ritrovo è fissato all’Arena dello Stretto [Lungomare Falcomatà], dove ci sarà un Bus Office dell’Atam punto da cui ci sposteremo poi a bordo del Bus Scoperto. Naturalmente chi vorrà aggiungersi durante il percorso lo potrà fare tranquillamente, in base alla disponibilità di posti.

Il percorso

Il programma prevede un primo Tour con Partenza alle 17.00, toccando vari punti di Interesse, secondo questo programma:

1. Arena dello Stretto

2. Mura Greche e Terme Romane

3. Villa Comunale

4. Piazza Duomo

5. Piazza Castello

6. Piazza Italia, Teatro Comunale e Palazzo San Giorgio

7. Piazza De Nava e Museo

8. Porto e Stazione Aliscafi

9. Piazza Indipendenza e Stazione Lido

10. Lungomare Falcomatà (Più attrattive)

11. Corso Vittorio Emanuele (Villa Zerbi)

Chiaramente abbiamo inserito, oltre alle bellezze della nostra città, anche punti cardine dello spostamento cittadino, come la stazione lido ed il porto.

A seconda del numero dei partecipanti sono previsti più tour.

A fine giornata

Al termine del tour, per chiunque si voglia unire, è in programma un aperitivo o simile come si conviene fare agli Instagramers.