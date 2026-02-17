Minasi denuncia insulti sessisti: ‘Il rispetto non è negoziabile’ – VIDEO

La senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, in un post su Facebook, ha annunciato di aver denunciato alla Questura una serie di insulti sessisti ricevuti sui social media, spiegando che, sebbene avesse sempre ignorato attacchi di ogni genere, questa volta non avrebbe più taciuto.

“Adesso basta. Da tempo ricevo insulti di ogni tipo e ho sempre tirato dritto. Ma quando si scivola nel sessismo, il silenzio non è più un’opzione. Non accetto che qualcuno pensi di potersi sentire superiore e insultare le donne senza conseguenze”, ha proseguito, ribadendo che il rispetto non è negoziabile.

Nel video che accompagna il post, Minasi ha spiegato ulteriormente la sua posizione.

“Come tutti noi che siamo sui social, riceviamo non sempre messaggi carini, ma di solito ci si passa sopra. Tuttavia, quando si ricevono messaggi di natura sessista, questi non sono tollerabili“, ha dichiarato, spiegando che non ha sporto denuncia per i soliti insulti, ma ha scelto di agire contro i messaggi di discriminazione di genere.

“La mia denuncia non è per i messaggi di morte, ma per quelli che violano il rispetto delle donne – ha continuato. La senatrice ha poi esortato tutte le donne che ricevono simili attacchi a denunciare, invitando a porre fine a questo “trend” che, secondo lei, non fa altro che perpetuare un clima di intolleranza. “Dietro ogni profilo c’è una persona, non un oggetto”, ha concluso, invitando al rispetto reciproco.

Con questa presa di posizione, Tilde Minasi intende sensibilizzare su un tema sempre più urgente e diffuso: la lotta contro il sessismo online e la necessità di garantire un ambiente virtuale sicuro per tutti, indipendentemente dal genere.