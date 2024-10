Scavi di piazza Garibaldi, Brunetti e Calabrò: ‘Riavviare il percorso di rilancio’

Tavolo tecnico a palazzo San Giorgio sull’intervento di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale per la piazza cittadina

L’amministrazione comunale ha incontro oggi a Palazzo San Giorgio i rappresentanti della ditta aggiudicataria della gara relativa al primo lotto dei lavori su piazza Garibaldi che interesseranno gli scavi archeologici. Presenti al tavolo tecnico il Sindaco f.f., Paolo Brunetti, gli assessori comunali al Bilancio, Cultura e Turismo, Irene Calabrò e Lavori Pubblici, Rocco Albanese, il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Fabrizio Sudano, la funzionaria della stessa Soprintendenza, Michelangela Vescio e il dirigente del Settore Lavori Pubblici, Demetrio Beatino.

L’incontro è servito per tracciare il cronoprogramma entro cui si svilupperà l’intervento (che fa capo ad una linea di finanziamento dei Patti per il Sud pari a circa 1,4 milioni di euro) nell’importante piazza del centro cittadino in cui, com’è noto, nel 2016 sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici. L’obiettivo condiviso da tutti gli attori coinvolti e più volte ribadito anche nel corso dei lavori del tavolo tecnico, è quello di realizzare un’opera che possa valorizzare al meglio il patrimonio storico che l’area di Piazza Garibaldi custodisce e, al tempo stesso, rendere funzionale e accessibile tale spazio da un punto di vista urbanistico e della mobilità.

