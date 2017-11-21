“Esprimo la piena solidarietà e la mia vicinanza al Presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana e alla sua famiglia per il vile atto intimidatorio che ha dovuto subire questa notte la sua azienda. Solo dei codardi possono utilizzare metodi barbari e vigliacchi per cercare di intimidire un imprenditore onesto che, oltre a gestire un’azienda di successo, si spende concretamente per lo sviluppo economico e sociale della nostra città”.

Questo è quanto dichiara il Presidente di Confesercenti di Reggio Calabria Claudio Aloisio che continua: “Reggio Calabria non può più sopportare la palla al piede della criminalità organizzata e della ‘ndrangheta che cerca, con la paura, di imporre la propria presenza e le proprie regole. Non siamo disponibili a subire attacchi di tal genere; attacchi che, nel loro rozzo simbolismo, non colpiscono solo una singola azienda ma tutti gli imprenditori che con impegno e capacità giornalmente operano in un contesto come il nostro, assai difficile dal punto di vista economico e sociale”.

“La Confesercenti – conclude Aloisio – si è sempre battuta e continuerà a farlo al fianco degli imprenditori onesti, l’assoluta maggioranza del tessuto economico del nostro territorio, vittime di un sistema criminale che frena lo sviluppo di un’intera provincia ma che, sono sicuro, non riuscirà a intimidire chi, come Ninni Tramontana, ha le indiscusse capacità professionali e morali per andare avanti e non piegarsi ad alcun odioso ricatto perché la paura, se ne facciano una ragione questi “signori” che bruciano e minacciano, non riuscirà mai a sconfiggere la forza delle idee”.



Claudio Aloisio

Presidente Confesercenti Reggio Calabria

“Confindustria Reggio Calabria, in ogni sua componente, esprime piena solidarietà e vicinanza al presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, la cui azienda nella notte è stata fatta oggetto di un vile atto intimidatorio. Si tratta di un episodio gravissimo che dimostra, ancora una volta, la sfrontatezza dei poteri criminali che cercano continuamente di imporre la loro presenza con la violenza mafiosa e la prevaricazione”.

E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera che aggiunge: “Ad essere colpito, peraltro, non è solo un imprenditore ma anche un rappresentante istituzionale il cui operato, trasparente, lineare e improntato al più rigoroso rispetto della legalità, alla guida della Camera di Commercio reggina sta evidentemente urtando contro gli interessi di quella sparuta minoranza che agendo nell’ombra pensa di tenere sotto scacco questa terra, impedendole di crescere e svilupparsi come meriterebbe. Rivolgo all’amico Ninni – prosegue Nucera – l’invito a proseguire lungo questo percorso che lo sta vedendo protagonista attivo e positivo delle politiche di sviluppo di questa provincia, tanto come imprenditore illuminato quanto come autorevole presidente dell’Ente camerale. Auspico, nel contempo – conclude il presidente di Confindustria Reggio Calabria – che su questo episodio venga fatta presto piena luce e che si pongano finalmente le questioni sicurezza e legalità del territorio reggino fra le priorità dell’agenda politica, a livello locale e nazionale”.

“Ance Reggio Calabria è vicina all’imprenditore Antonino Tramontana e alla sua famiglia per il vile atto intimidatorio che ha colpito la sua azienda e rivolge, inoltre, la piena solidarietà anche ai dipendenti e a tutto il gruppo di lavoro. Questo nuovo, inquietante, episodio è il segno che in questa provincia occorre un’attenzione ancora maggiore sui versanti della sicurezza e della legalità, al fine di ristabilire in tempi brevi condizioni di normalità e tranquillità all’intero tessuto economico, produttivo e sociale”.

E’ quanto afferma il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari, che aggiunge: “L’amico Ninni Tramontana sta portando avanti da anni un modello imprenditoriale specchiato, innovativo e trasparente, rendendosi artefice di un percorso virtuoso che sta contribuendo al processo di crescita e valorizzazione di questo territorio. E gli stessi fattori – evidenzia Siclari – stanno alla base anche del lavoro che egli sta conducendo, in seno alla Camera di Commercio reggina, attraverso il dialogo e il confronto costanti con il tessuto produttivo locale. Ed è a dir poco sconcertante – sottolinea il presidente dei costruttori reggini – registrare che questo tipo di approccio operativo, in questo territorio, rappresenti ancora un fattore elevato di rischio. Ma siamo certi – conclude Siclari – che l’azione intrapresa dal presidente Tramontana non subirà alcun arretramento, in virtù dell’indiscusso spessore umano e intellettuale che lo caratterizza e del sostegno, convinto, costante e coeso, che l’intera comunità reggina saprà dimostrare nei suoi riguardi”.

*Anche la redazione di Citynow.it esprime la propria vicinanza nei confronti di Ninni Tramontana e la sua famiglia per il vile atto intimidatorio subito. Tramontana, nelle scorse settimane, era stato gradito ospite delle nostre ‘Piacevoli Chiacchierate’.