Intimidazioni agli amministratori locali, Falcomatà: 'Emergenza nazionale'

È quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria e responsabile per il Mezzogiorno e la Coesione di Anci Giuseppe Falcomatà, commentando gli esiti del decimo rapporto redatto da Avviso Pubblico sulle intimidazioni agli amministratori locali.

"Chi fa il sindaco o il consigliere comunale non può rischiare sulla propria pelle ogni giorno in questo modo - ha aggiunto il sindaco - sono 465 quest'anno le intimidazioni riconosciute, tra violenze e minacce, spesso anche a mezzo social, nei confronti degli amministratori pubblici. Un dato, che nonostante sia ancora più acuto al sud Italia, è ormai da considerare una vera e propria emergenza a livello nazionale, peraltro sottostimato considerando che spesso chi si trova in queste situazioni evita di renderle pubbliche, magari per non minare la serenità familiare".