PNRR, Irto: ‘Serve il contributo delle università calabresi’

Nicola Irto definisce il PNRR “l’ultima occasione utile per recuperare il possibile divario tra nord e sud, nonchè l’unica possibilità di sviluppo per la regione e per i giovani”.

“Le risorse del PNRR – afferma Irto– rappresentano per il Sud e per la Calabria probabilmente l’ultima occasione per recuperare il divario con il Nord del Paese e dell’Europa e offrire una concreta possibilità di sviluppo alla Regione e ai suoi giovani. Per questo occorre una programmazione seria, condivisa e in grado di avere concrete ricadute sul territorio.”

“Non possiamo permetterci errori. E per questo condivido l’appello arrivato dall’Anci Calabria in ordine al coinvolgimento delle Università calabresi alla stesura del programma di investimenti. Serve l’apporto delle energie migliori in questa fase e un confronto a 360 gradi tra tutti gli attori istituzionali per stilare le priorità e le modalità di investimento”.