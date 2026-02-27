L’Istituto Comprensivo “B. Telesio” incontra le atlete della Nazionale Italiana Femminile

Sarà una giornata speciale quella di lunedì 2 marzo per l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria. Nell’Aula Magna “Cettina Marsala” si terrà un atteso incontro tra le alunne e gli alunni dell’istituto e le atlete della Nazionale Italiana Femminile di Calcio, protagoniste del movimento calcistico azzurro a livello internazionale.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, dott.ssa Marisa Guglielmina Maisano, rappresenta un momento di grande valore educativo oltre che sportivo. Da sempre in prima linea nella promozione dello sport come strumento di crescita personale e collettiva, la dirigente ha sostenuto con convinzione un evento che offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con modelli positivi di impegno, sacrificio e determinazione.

Durante l’incontro, le atlete azzurre condivideranno la propria esperienza sportiva e umana, raccontando il percorso che le ha condotte ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale. Non mancheranno momenti di dialogo, domande e riflessioni sui valori dello sport, sul lavoro di squadra e sull’importanza di credere nei propri sogni.

La pratica sportiva riveste un ruolo fondamentale nel percorso di crescita dei giovani: favorisce il benessere psicofisico, insegna il rispetto delle regole, sviluppa spirito di collaborazione e resilienza, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Eventi come questo rafforzano il legame tra scuola e territorio, promuovendo una cultura dello sport inclusiva e formativa.

L’incontro del 2 marzo si preannuncia come un’occasione unica per gli studenti del “B. Telesio”, che potranno vivere da vicino l’entusiasmo e i valori delle Azzurre, trasformando una mattinata scolastica in un’esperienza di ispirazione e crescita.