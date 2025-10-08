‘Italian Pizza Awards 2025’, riconoscimento al pizzaiolo reggino Mallamaci – FOTO

Importante riconoscimento per la tradizione pizzaiola reggina. Giovanni Mallamaci ha ricevuto il premio Italian Pizza Awards 2025, condividendo il palco con il padre Vincenzo e il fratello Benito.

La cerimonia si è svolta all’Hotel La Praia di Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, alla presenza di maestri pizzaioli provenienti da tutta Italia. Un evento che ha celebrato l’eccellenza, la passione e la professionalità di chi, ogni giorno, porta avanti l’arte della pizza con dedizione e competenza.

L’iniziativa è stata promossa dal maestro Francesco Fortuna, presidente dell’associazione Fatti di farina, e da Antonio Ventura, presidente dell’associazione Pizzaioli calabresi.

Per la famiglia Mallamaci si tratta di un riconoscimento che premia anni di lavoro, sacrificio e amore per una tradizione che a Reggio Calabria è ormai un punto di riferimento. Un traguardo che testimonia la forza delle radici familiari e la capacità di trasformare un mestiere in eccellenza.