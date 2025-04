Ivanov e la Reggio Bic verso le semifinali scudetto: ‘Una stagione perfetta, ora vogliamo di più’

Play off, una partita da vivere e tifare fino all’ultimo secondo!

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic scrive la storia: per la prima volta nella sua storia, la squadra accede alle semifinali Scudetto. Un traguardo importante che sarà segnato dal prossimo appuntamento cruciale: la sfida contro Porto Torres, sabato al PalaCalafiore.

A raccontare le emozioni di questo momento è Georgi Ivanov, uno dei protagonisti della straordinaria stagione della Reggio Bic.

“Siamo felicissimi, anche se un po’ stanchi“, ammette Ivanov. “È una grande soddisfazione essere arrivati fino a qui e non vediamo l’ora di scendere in campo sabato. Sarà una partita infuocata. In campionato siamo 1-1 contro Porto Torres, quindi ora sarà una vera battaglia. Vogliamo vincere e portare la serie sul 2-1“.

Un’annata da incorniciare tra Scudetto ed Eurocup

Il cammino della Reggio Bic non si ferma solo al campionato. A fine aprile, la squadra sarà impegnata anche in Eurocup, in Turchia, un’altra sfida che dimostra la crescita e la competitività del team a livello europeo. Senza dimenticare la Coppa Italia, già disputata.

“Finora è stata una stagione più che perfetta“, continua Ivanov. “Se riusciamo a vincere qualcosa tra Eurocup e Scudetto, sarebbe il coronamento ideale. All’inizio dell’anno sapevamo di essere una squadra forte, ma non ci aspettavamo un’annata così incredibile. Abbiamo trovato il giusto equilibrio e siamo andati oltre ogni aspettativa“.

Ora più che mai, la Reggio Bic ha bisogno del supporto della propria città. L’appello di Ivanov è chiaro: “Sabato è il momento più importante della stagione, vogliamo il PalaCalafiore pieno! Il pubblico è il nostro sesto uomo in campo, quindi invitiamo tutta Reggio Calabria a venire a sostenerci. Insieme possiamo scrivere un’altra pagina di storia“.

L’appuntamento è fissato: sabato, PalaCalafiore, Reggio Calabria vs Porto Torres. Una partita da vivere e tifare fino all’ultimo secondo!