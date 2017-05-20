‘Join the game’, quattro team calabresi alle finali nazionali
Dalla Calabria volano a Jesolo le vincitrici delle quattro categorie regionali del campionato nazionale 3 contro 3 Under 13 e Under 14
20 Maggio 2017 - 12:24 | di Pasquale Romano
La lunga corsa verso il tricolore è arrivata alla sua fase decisiva. Sabato 20 e domenica 21 maggio il PalaArrex di Jesolo farà da palcoscenico alle Finali del Join The Game 2017, il campionato nazionale tre contro tre dedicato alle categoria Under 13 e Under 14 maschili e femminili.
Degli oltre 35mila partecipanti alla fase provinciale di febbraio, soltanto 320 si sono qualificati per le Finali che si giocano a Jesolo.
Dalla Calabria ci sono loro, i vincitori delle quattro categorie regionali:i vincitori Under 14 sono i ragazzi della Lumaka (b) con Ilario Pileggi e Gabriele Curciarello, Domenico Cardone e Nicolò Pio Trotta.
Nell’Under 13 vince Basket Rende con Edoardo La Neve, Luca Tiberi, Lorenzo Mazzei e Francesco Lorenzi..
Nell’Under 14 in rosa vince la Lumaka schierando Carla Arcidiaco, Giorgia Bellantone,Carla Canzonieri e Mariapia Mandalari.
Nuova Jolly in auge con Sara Centofanti, Silvia Triolo, Deborah Onugha e Ludovica Torre.
Nell’Under 14, la Lumaka è stata inserita nel girone D in compagnia di Oneteam Basket Forli’, Prato Basket Giovane, Basket Club Ragusa, Timberwolves Potenza, A.S.D. Lumaka Bk Reggio Calabria;
Nell’Under 13 Maschile, la Asd Rende Bk affronterà Virtus Siena, Asd Pall. Cire’, Nuova Matteotti Corato,Minibasket Trento;
Passando all’Under 14 in rosa,invece, la Lumaka è stata inserita nel raggruppamento con Magika Pallacanestro, Lib.Sport. Bk School Udine, Pride S.Salv. Selargius, Virt.
Eirene Ragusa;
Nell’Under 13 femminile,infine, la Nuova Jolly se la vedrà con Hellas Basket Cervia, Follonica Basket, Basket Academy La Spezia, Nuovo Basket Aquilano.
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