Judo: ‘Trofeo Italia ES. A Calabria U13 e ES. B Calabria U15’ al PalaCalafiore

Nell’ultima seduta del 05 marzo della Giunta comunale, presso Palazzo San Giorgio, è stata approvata la proposta di delibera n. 51 del 2026 avente ad oggetto l’accordo di partenariato con l’ASD Judo Club RC per la realizzazione dell’evento sportivo denominato “Trofeo Italia ES. A Calabria U13 e ES. B Calabria U15”; in programma a Reggio Calabria il 7 e 8 marzo 2026 presso il PalaCalafiore.

La competizione prevede il coinvolgimento di circa 500 atleti provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania e Lazio ed è aperta anche alla partecipazione di atleti provenienti da altre regioni d’Italia; configurandosi come un evento di rilevante interesse sportivo e promozionale per la città, con potenziali ricadute positive anche sotto il profilo turistico.

Nelle giornate del 7 e 8 marzo 2026 è inoltre prevista una gara promozionale rivolta alle classi ragazzi e fanciulli (6-11 anni) che culminerà nel pomeriggio dell’8 marzo con la cerimonia di premiazione dei migliori judoka femminili e maschili della Calabria.

La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’ASD Judo Club RC si concretizza, dunque, con un accordo di partneriato. In ragione della rilevanza sportiva dell’iniziativa, infatti, l’Ente parteciperà alla realizzazione dell’evento attraverso la concessione gratuita dell’impianto sportivo comunale “F. Calafiore” per lo svolgimento della manifestazione nelle giornate del 7 e 8 marzo 2026; nonché per le attività di allestimento previste il 6 marzo 2026. Viene autorizzato, d’altronde, l’utilizzo del logo del Comune di Reggio Calabria su locandine e su ogni altro materiale promozionale relativo all’evento; e verrà effettuata la promozione dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali e i profili social dell’Ente.

Il provvedimento dà inoltre atto che l’iniziativa non comporta alcun onere economico per il Comune e che la proposta risulta conforme alle previsioni del Documento Unico di Programmazione 2025/2027; in quanto funzionale al perseguimento degli obiettivi del Settore 11 “Istruzione – Sport – Politiche Giovanili – Partecipate”.

All’evento presenzieranno il sindaco ff della metrocity Carmelo Versace, il sindaco ff del Comune Domenico Battaglia ed il delegato allo sport (sia per metrocity che per Comune) Gianni Latella.