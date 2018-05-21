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Juventus femminile campione d’Italia, festeggia anche la calabrese Michela Franco

Scudetto 2018 per la Juventus Women ai rigori sul Brescia: tra le campionesse c'è Michela Franco, calciatrice dalle origini calabresi

21 Maggio 2018 - 17:33 | di Redazione

Juventus: immagine d'archivio nell'articolo sullo scudetto 2018 della Juventus Women

Una piccola parte di Calabria in bianco e nero. La Juventus Women emula alla perfezione la formazione allenata da Allegri e si aggiudica lo scudetto. La squadra bianconera ha conquistato lo scudetto del 2018 battendo 5-4 ai rigori il Brescia nello spareggio tricolore del campionato donne giocato contro il Brescia.

Contro le leonesse bresciane, nel match al quale hanno assistito tremila spettatori, non sono bastati i tempi regolamentari e poi i supplementari a schiodare lo 0-0 iniziale, decisivi i rigori per assegnare il titolo.

Tra le calciatrici della Juventus Women anche Michela Franco, dalle origini calabresi. Il papà Piero infatti è un emigrante calabrese di Magisano, piccolo comune in provincia di Catanzaro, la mamma Anna Mascolo, è una napoletana di Gragnano. In Calabria Michela è tornata spesso per trascorrere le vacanze estive, precisamente a Sellia Marina.

A 25 anni il curriculum è già importante: più di 200 le partite giocate in serie A, con Torino e Cuneo le esperienze più lunghe prima del passaggio alla Juventus, mai semplice per chi ha vestito in precedenza il granata. Anche l’Italia nel percorso di Michela: con la nazionale Azzurra infatti ha partecipato agli Europei Under 19 nel 2010 e nel 2011 e ai Mondiali Under 20 nel 2012. Adesso è arrivato anche il titolo di campione d’Italia con la maglia della Juventus.

Visitatrice osserva i pannelli della mostra di design dedicata a Fabio Lenci

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