Kangourou della matematica 2025: 10 allievi del Convitto ‘Campanella’ alla semifinale individuale

Grandi successi per gli allievi del nostro Istituto alla competizione Kangourou della Matematica,

inserita nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento delle Eccellenze del M.I.U.R. e riconosciuta

nei Pon.

Il gioco-concorso nazionale è organizzato in Italia, dal 1999, dall’Associazione Culturale kangourou

Italia, in collaborazione col Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano.

I nostri “mathematic lovers”, affrontando con attenzione e competenza i quesiti proposti, hanno

raggiunto ottimi risultati e, superata la prima fase della gara, tenutasi il 20 marzo u.s., si sono

qualificati per la semifinale, che si disputerà sabato 24 maggio p.v., presso il Liceo “E.Majorana”, in

San Giovanni La Punta.

Gli allievi ammessi e le categorie

Accompagnati dai rispettivi genitori e coordinati dalla professoressa Caterina Maria Ielo, si

confronteranno a suon di numeri, gli allievi Legato Leonardo (4^B), Giordano Leonardo(5^C),

Borrello Giorgio (5^C), per la categoria Ecolier; Martino Domenico (2^A), Filocamo Daniele (1^F), Chilà

Sabrina (2^F), colella Anita (2^D), Lombardo Chiara (1^A), Andò Giovanna (2^D), per la categoria

Benjamin; Gattuso Riccardo (3^B), per la categoria cadet.

Gli allievi del Convitto, consapevoli e motivati all’impegno, continuano a primeggiare in tutte le competizioni, testimoniando il livello di eccellenza raggiunto dal nostro Istituto. A loro…un grande augurio, per la prossima sfida!